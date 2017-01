Atenção motoristas 31/01/2017 | 21h11 Atualizada em

Cerca de 50 pessoas protestam na ERS-122, em Farroupilha, nas proximidades da estação rodoviária da cidade. Segundo o Grupo Rodoviário de Farroupilha, eles queimam pneus e bloqueiam os dois sentidos da rodovia, no Km 59.



Informações iniciais apontam que o motivo seria uma reintegração de posse, já que muitas famílias vivem em área particular.



Ainda segundo o grupo rodoviário, há congestionamento nos dois sentidos. A alternativa é desviar por vias internas da cidade.