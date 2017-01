Catadores de lixo protestam em frente da Codeca em Caxias do Sul 

Meio Ambiente 24/01/2017 | 12h15 Atualizada em

Integrantes do Movimento Catador Legal (MCLR) de Caxias do Sul protestam na frente da Codeca, na Rota do Sol, nesta terça-feira. Eles bloqueiam a saída dos caminhões que sairiam para o recolhimento de lixo desde o meio-dia para chamar a atenção da prefeitura e solicitar diálogo com a nova administração municipal. São recicladores que constituem a associação criada em 2009 que reclamam do desligamento do coordenador de assuntos ligados à reciclagem, que atuava na Secretaria do Meio Ambiente. Segundo eles, a sensação é de exclusão diante dos novos assuntos.



— Destituíram o coordenador escolhido pelos recicladores, sem ao menos nos explicar, pois ligamos e ligamos mais, sem nos dissesse o que houve. Voltamos a ser repreendidos como éramos na época passada, com perseguições, multas e falta de comunicação — reclama Adroaldo Flores, um dos líderes do protesto.

O movimento reclama que, com a saída do representante que tinham junto ao poder público - alocado na Secretaria do Meio Ambiente, funcionário de carreira e não Cargo de Confiança, não há planejamento sobre onde podem ou não atuar. Desta forma, os recicladores estão prejudicados há mais de 20 dias, sem receber boa parte do material que estavam trabalhando.



— Temos duas mil pessoas dependendo disso e não podemos começar do zero. A prefeitura que decide logo quem é que virá conversar com a gente, pois não vamos sair da frente da Codeca sem um retorno — desabafa.



Caso o protesto não provoque o efeito de diálogo desejado, os recicladores afirmam que irão parar as três reciclagens até receberem atenção.



A prefeitura não quis se manifestar antes do ato.