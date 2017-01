Câmara cria frente parlamentar de apoio ao Hospital de Farroupilha 

Crise financeira 10/01/2017 | 14h39 Atualizada em

Em grave crise financeira, o Hospital São Carlos, de Farroupilha, conta agora com uma frente parlamentar de apoio. A criação do grupo foi aprovada por unanimidade na segunda-feira na Câmara de Vereadores. O vereador Tiago Ilha (PRB), autor da proposta, projeta ainda para essa semana uma reunião para decidir os integrantes da frente parlamentar — será um de cada bancada. Além de discutir ações para beneficiar o hospital, a ideia é mobilizar a comunidade em torno do assunto. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Hospitais filantrópicos da Serra só se mantêm com ajuda de prefeituras

Farroupilha: diretoria do Hospital São Carlos estuda plano de demissões voluntárias

"Precisamos que os funcionários tenham sensibilidade", pede diretor do hospital de Farroupilha



Operando com déficit mensal de cerca de R$ 500 mil, o hospital não consegue quitar salários em dia e atendimentos ficam prejudicados. Com a segunda parcela do 13º atrasada, técnicos e auxiliares de enfermagem, recepcionistas, funcionários da copa, cozinha e higienização fizeram uma greve de uma semana, encerrada na última sexta-feira. Nesse dia, os enfermeiros também encerraram o movimento de paralisação de duas horas por turno. Mas pediatras que trabalham no plantão seguem em greve desde o último dia 24 por falta de pagamento.

O hospital tem uma dívida na casa dos R$ 30 milhões, conforme o superintendente-geral Francisco Isaias. Metade desse valor se refere a dois empréstimos bancários pagos com regularidade, segundo ele. Outra parte da dívida engloba tributos que foram negociados. Já empresas médicas e fornecedores de produtos e serviços estão com pagamentos em atraso. O São Carlos também tem dívidas trabalhistas.