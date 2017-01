Cadastro para transporte gratuito inicia-se na quarta-feira, em Flores da Cunha 

Agende-se! 31/01/2017 | 10h55 Atualizada em

Inicia-se nesta quarta-feira o período de cadastramento para os estudantes interessados em utilizar o transporte estudantil gratuito em 2017 em Flores da Cunha. O registro pode ser realizado até o dia 10 de março. São beneficiários os estudantes universitários e da educação profissional técnica de nível médio residentes no município.

O cadastro pode ser feito no Departamento de Transporte Escolar (na prefeitura - Rua São José, 2500, junto à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto), das 8h à 11h30min, e das 13h15min às 17h.



Aproximadamente 1,5 mil alunos foram beneficiados com a gratuidade no ano passado, e a expectativa é que este número se mantenha para o próximo semestre.



Confira os documentos necessários para realizar o cadastro:



Para novos cadastros:



— Cópia do comprovante de matrícula e/ou requerimento.

— Cópia do comprovante de residência no município (água, luz, telefone, etc) em nome do beneficiado ou responsável.

— Cópia da Carteira de Identidade e do CPF.



Para renovação do cadastro:



— Cópia do comprovante de matrícula e/ou requerimento.

— Cópia da Carteira de Identidade e do CPF.