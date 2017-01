Buraco causa danos em veículos na ERS-122, em Farroupilha

Atenção, motoristas 04/01/2017 | 15h37 Atualizada em

Uma cratera de cerca de um metro exige atenção redobrada de motoristas na ERS-122, em Farroupilha. O buraco fica no Km 61 da rodovia, próximo ao ponto conhecido como trevo da Tramontina (entroncamento da ERS-122 com a RSC-453). O ponto foi sinalizado com um cone laranja.



O buraco fica no sentido Caxias do Sul - Farroupilha, na pista da direita. Na noite de terça-feira, diversos motoristas tiveram que parar para trocar pneus furados ao passar pelo local.



Questionado pela reportagem, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) disse que uma equipe de Bento Gonçalves deve ser deslocada ainda nesta quarta-feira para tapar o buraco. Se as condições climáticas não permitirem, o problema será sanado na quinta-feira.