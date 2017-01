Bombeiros encontram corpos de jovens desaparecidos no Rio Caí, em Vila Cristina, interior de Caxias

Afogamento 23/01/2017 | 15h34 Atualizada em

Foram encontrados na tarde desta segunda-feira os corpos de dois jovens que estavam desaparecidos no Rio Caí, em Vila Cristina, interior de Caxias do Sul. O resgate de Rodrigo da Silva Machado, 27 anos, e Pablo Garcia Pereira, 23, ocorreu por volta das 14h30min. Eles estavam próximos a um poço, com cerca de cinco a oito metros de profundidade. Os dois jovens eram procurados desde o domingo. Quatro militares do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul participaram do resgate.

Ainda na manhã desta segunda-feira, o grupo de Busca e Salvamento de Porto Alegre localizou o corpo do jovem Alessandro Kirsch, 19 anos. Ele tomava banho no Rio 20, da Linha Jansen, em Pinto Bandeira, quando sumiu na água, no domingo. Alessandro estava com um irmão e a cunhada.



Já são sete vítimas de afogamento no fim de semana na Serra. No domingo, quatro pessoas da mesma família morreram afogadas em São Francisco de Paula.