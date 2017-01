Bombeiros combatem incêndio em reciclagem no bairro Centenário, em Caxias

Alerta 29/01/2017 | 12h23 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul combateu um incêndio em um pavilhão de reciclagem localizado na Rua Claudir Paulo Belenzier, no bairro Centenário, na manhã deste domingo. As chamas tomaram conta do local por volta das 10h. Além do caminhão dos bombeiros e de um caminhão-pipa da Samae, que foi o primeiro a chegar no local e auxiliou nos trabalhos, uma retroescavadeira precisou ser usada para remover os materiais empilhados, a maioria isopor.



Leia mais

Bar Zanuzi não poderá mais ter mesas na calçada, diz prefeitura de Caxias

Homem fica ferido em queda de parapente, em Picada Café



Caminhão-pipa do Samae auxilia no combate as chamas Foto: Leonardo Lopes / Agência RBS

Com máscaras de respiração para se proteger da fumaça, os moradores da região reclamaram que a reciclagem é alvo de denúncias desde setembro do ano passado, porém nunca houve uma resposta da prefeitura ou dos outros órgãos de vigilância ambientais.

— É muito lixo empilhado de qualquer jeito e a céu aberto. Vem até as nossas casas. Já é a segunda vez, neste ano, que pega fogo neste pavilhão. Ninguém faz nada. E quando atingir as nossas casas? Quem vai nos ajudar? Sorte que os bombeiros chegaram muito rápido — afirma Miriam Martins.

De acordo com os moradores, o incêndio anterior ocorreu na noite de 2 de janeiro. Naquela ocasião, também não houve relato de feridos ou casas atingidas.