Bombeiros combatem incêndio em recicladora do Centenário, em Caxias do Sul

Alerta 29/01/2017 | 12h23 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul combate um incêndio em pavilhão de reciclagem no bairro Centenário. As chamas começaram por volta das 10h30min deste domingo. Até o início da tarde, era esperada uma retroescavadeira para remover os materiais empilhados, a maioria isopor, e auxiliar no combate.

O incêndio ocorre na Rua Claudir Paulo Belenzier. Um caminhão-pipa da Samae foi o primeiro a chegar e auxilia os bombeiros. Não há relato de feridos.

Caminhão-pipa do Samae auxilia no combate as chamas Foto: Leonardo Lopes / Agência RBS

Com máscaras de respiração para se proteger da fumaça, os moradores da região reclamam que a recicladora é alvo de denúncias desde setembro do ano passado, porém nunca houve uma resposta da Prefeitura ou dos outros órgãos de vigilância ambientais.

— É muito lixo empilhado de qualquer jeito e a céu aberto. Vem até as nossas casas. Já é a segunda vez, neste ano, que pega fogo neste pavilhão. Ninguém faz nada. E quando atingir as nossas casas? Quem vai nos ajudar? Sorte que os bombeiros chegaram muito rápido — afirma Miriam Martins.

De acordo com os moradores, o incêndio anterior ocorreu na noite de 2 de janeiro. Naquela ocasião, também não houve relato feridos ou casas atingidas.