Bento Gonçalves sedia 65º Congresso Tradicionalista Gaúcho

Evento no CTG Laço Velho pretende debater os rumos do movimento gaudério

De sexta até domingo, Bento Gonçalves recebe gaudérios ligados ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para discutir os rumos e desenvolver projetos para os próximos anos. O 65º Congresso Tradicionalista Gaúcho, que pelo segundo ano consecutivo ocorre em Bento, será no CTG Laço Velho (Rua Quinze de Novembro, 125) e é destinado para integrantes dos cerca de 1,7 mil CTGs cadastrados no MTG.

No encontro, de acordo com o presidente da movimento, Nairo Callegaro, são definidas questões internas, além de serem debatidos regulamentos de atividades culturais e campeiras. O MTG completou 50 anos em outubro do ano passado.

— Aproveitamos para refletir e conversar sobre o que está programado para este ano e para encontrar maneiras de inserir o movimento tradicionalista cada vez mais na sociedade. Desde o ano passado estamos buscando maneiras de produzir eventos, como a Semana Farroupilha, sem recursos públicos. Essa será uma oportunidade para abrirmos o debate — destaca.Mais informações pelo e-mail imprensa@mtg.org.br.