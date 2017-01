Após esperar mais de dois meses, mulher com tumor faz cirurgia e passa bem em Caxias

Saúde 24/01/2017 | 09h12 Atualizada em

Depois de esperar mais de dois meses para marcar uma cirurgia pelo SUS para remover um tumor e de ter o caso mostrado pelo Pioneiro na semana passada, a tecelã Lourdes da Silva, 66 anos, finalmente conseguiu fazer a operação. O procedimento ocorreu na tarde de segunda-feira. Dona Udi, como a mulher é conhecida no bairro Marechal Floriano, passa bem.



O entrave era a falta de leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pós-operatório. O caso de Dona Udi era considerado urgente desde o primeiro exame. Este é o segundo tumor que ela enfrenta: há quatro anos, ela teve câncer de mama.



Desde o fim outubro a tecelã peregrinava entre consultas, exames e laudos para tentar marcar a remoção de um tumor, de quase nove centímetros, alojado no rim esquerdo. Ela chegou a perder 10 quilos e estava com dificuldade para comer em função dos remédios.



O SUS oferece 31 leitos de UTI para adultos em Caxias do Sul.