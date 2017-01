Clima 04/01/2017 | 20h43 Atualizada em

A quarta-feira marcada por calor e pancadas de chuva em Caxias do Sul entardeceu em grande estilo. Após a chuvarada, além de um belo arco-íris, um show de cores deu ao céu um ar psicodélico, para a festa dos fotógrafos profissionais ou amadores de plantão. Acima, o clique do editor de esportes do Pioneiro, Daniel Angeli, no bairro Santa Catarina. Abaixo, o registro da editora-chefe do Pioneiro, Andreia Fontana.

Foto: Andreia Fontana / Agencia RBS