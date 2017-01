Antigo prédio do INSS, em Caxias, deverá abrigar unidade básica de saúde e serviço de assistência social

Patrimônio 19/01/2017 | 15h56 Atualizada em

A ideia de que o antigo prédio do INSS, em Caxias do Sul, possa ser usado para abrigar serviços da prefeitura pode sair do papel em fevereiro. Nesta semana, o prefeito Daniel Guerra (PRB) esteve no imóvel, que fica no final da Rua Pinheiro Machado, em São Pelegrino, para conhecer a estrutura, que está desativada desde 2011. O projeto da nova administração é que o prédio abrigue o Centro Especializado em Saúde, a UBS do Cinquentenário, além de estruturas da FAS, como a sede da fundação, o Cadastro Único e o Centro de Referência em Assistência Social da região central.

Mas isso depende que a União repasse o espaço, avaliado em R$ 4 milhões, para o município - por enquanto, a área está cedida para a administração municipal. A doação formal, para posse definitiva, tramita na Secretaria de Patrimônio da União, dependendo de assinaturas. Leonardo de Souza, procurador-geral do Município, diz que a expectativa é de que o impasse se resolva no próximo mês:

— Estamos trabalhando para que a liberação ocorra até fevereiro. A minuta do termo de doação já está pronta e foi aceita tanto pela União, quanto pelo município.

A transferência dos serviços de saúde e assistência social para o antigo prédio do INSS também vai ajudar na contenção de despesas na prefeitura. Os serviços que seriam realocados, hoje, funcionam em prédios alugados que, juntos, custam R$ 107.986,00 por mês aos cofres públicos. Enquanto aguarda a posse definitiva do imóvel, o prefeito determinou a elaboração de estudos para avaliar a estrutura do imóvel. A administração não descarta construir um novo prédio no terreno, caso custe menos do que reformá-lo.Atualmente, a área está em estado de completo abandono.