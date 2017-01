Agentes de saúde fazem capacitação para reforçar o combate ao Aedes em Caxias 

Um mosquito, três doenças 27/01/2017 | 07h01 Atualizada em

Na quinta-feira, equipe participou de aulas práticas no Cemitério Público e visitou moradias no bairro Pio X

Na quinta-feira, equipe participou de aulas práticas no Cemitério Público e visitou moradias no bairro Pio X Foto: Delvair Zortéa da Silva / Divulgação

Os agentes comunitários de saúde conhecem melhor do que ninguém os bairros onde atuam. Essa proximidade com os moradores, portanto, pode ser uma vantagem no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya.

Por esse motivo, 50 agentes e 10 enfermeiros de unidades básicas de saúde (UBSs) passaram por uma capacitação nesta semana para reforçar o monitoramento e a identificação de focos do inseto em Caxias do Sul. O curso foi ministrado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) de Porto Alegre. Além da aula teórica, os agentes de saúde testaram o conhecimento no Cemitério Público Municipal e em casas no bairro Pio X. O grupo agora fará o controle do mosquito e a coleta de larvas.

— A capacitação já havia ocorrido no ano passado, mas o curso atual é para nivelar o conhecimento. O agente de saúde é muito importante porque mora na área de atuação e tem bom vínculo com as famílias. Ele visita as moradias para o trabalho habitual de saúde, já faz a coleta das larvas, e o monitoramento do local — explica a médica veterinária da Vigilância Ambiental, Delvair Zortéa da Silva.

Cada agente que identificar um foco fará um relatório à Vigilância, repassará orientações aos moradores e eliminará o ponto que favorece o criadouro do Aedes. Caberá aos agentes endêmicos fazer o tratamento na área infestada. Em média, cada agente de saúde visita de seis a oito casas diariamente.