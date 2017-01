Acidente entre dois carros deixa mulher ferida no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul

Trânsito 08/01/2017 | 13h59 Atualizada em

Uma mulher de 42 anos ficou ferida em um acidente de trânsito no começo da tarde deste domingo, em Caxias do Sul. O veículo conduzido por ela, um Peugeot, colidiu com um Astra na esquina das ruas José Tovasi e Rodrigues Alves, no bairro Cruzeiro.

Leia mais:

Morador de Caxias do Sul está desaparecido há cinco dias

Rapaz é internado na UTI após acidente na BR-116 em São Marcos

Morre adolescente de 12 anos atropelado quarta-feira em Nova Petrópolis

Jovem de 19 anos morre em acidente na ERS-122, em Caxias do Sul



Conforme informações do Corpo de Bombeiros, um dos veículos provavelmente não respeitou o sinal vermelho. A vítima, que ficou presa nas ferragens, foi encaminhada para o Postão 24h. A princípio, os ferimentos não seriam graves, porém ela ainda passa por exames. O motorista do Astra, de 30 anos, não ficou ferido.

Moradores próximos ao local do acidente reclamam da falta de respeito dos motoristas com semáforos instalados no cruzamento. Soleci Mendes Bitencourt, 48, chegou a contabilizar a quantidade de colisões que aconteceram em apenas 60 dias. De acordo com ela, foram cerca de 52.

— Tanto a José Tovasi quanto a Rodrigues Alves viraram pista de corrida. Ninguém respeita o sinal e, inclusive, fazem racha aqui durante a noite. É preciso, urgentemente, um redutor de velocidade. Não aguentamos mais tanto acidente — desabafa Soleci, que mora há 10 anos na mesma esquina do acidente.

O local do acidente foi asfaltado a pouco mais de um ano e recebeu três conjuntos de sinaleiras.