Acidente deixa rua bloqueada no bairro Fátima Baixo, em Caxias

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixa o trânsito bloqueado na Avenida Doutor Mário Lopes, no bairro Fátima Baixo, em Caxias do Sul, na tarde desta quarta-feira. Um homem ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O acidente ocorreu por volta das 13h30min. Conforme informações da Fiscalização de Trânsito, um Chevette colidiu na traseira de um Gol. O condutor perdeu o controle e atingiu frontalmente um ônibus do transporte coletivo. O motorista do Chevette ficou ferido e foi socorrido pelo Samu.



Devido ao acidente, não há trânsito de veículos no trecho da Avenida Doutor Mário Lopes. Os veículos estão sendo desviados no sentido Centro-bairro pela Rua Virgínia Vebber Mazzoti e no sentido bairro-Centro pela Rua Vicente Acelino de Oliveira.