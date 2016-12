Voluntários criam vaquinha digital para ajudar haitiana a trazer os filhos para Caxias do Sul

Solidariedade 27/12/2016 | 11h02 Atualizada em

Monette quer que os três filhos que estão no Haiti possam ter a mesma perspectiva de futuro da caçula Monalisa, de um ano e meio, nascida no Brasil

Monette quer que os três filhos que estão no Haiti possam ter a mesma perspectiva de futuro da caçula Monalisa, de um ano e meio, nascida no Brasil Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Foi a total falta de perspectivas de uma vida digna na localidade de Mirebalais, a meia hora da capital Porto Príncipe, que fez Monette Esperance, 28 anos, abandonar o Haiti e deixar lá os filhos Djodly, nove, Adjy, oito, e Betchnaille, seis, aos cuidados da avó. Era 2013, ano em que Monette decidiu repetir a trajetória feita pelo marido, Jean Bermann, em 2011, mas que foi interrompida por um câncer fulminante. Três anos e meio depois, diante da situação fragilidade cada vez maior que as crianças enfrentam no país — devastado pelo terremoto ocorrido em 2010 —, a haitiana quer trazer os filhos para Caxias do Sul, onde se estabeleceu em um pequeno apartamento no bairro Esplanada. Mas para arcar com os altos custos dos passaportes e das passagens, precisa de ajuda.

Desde o início de dezembro, um financiamento coletivo criado pelo Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) busca recursos para viabilizar o reencontro da mãe com os três filhos. A campanha recebeu o nome "Os Filhos de Esperance". Para pagar passaportes, vistos e passagens, serão precisos R$ 20 mil, valor que a vendedora de cosméticos de porta em porta levaria décadas para juntar. Recentemente, ela conta ter sido vítima de um golpe, ao enviar cerca de R$ 2 mil para o Haiti, para bancar os passaportes dos dois meninos e da menina. E ainda precisa lidar com a inadimplência dos fregueses, que já lhe devem R$ 4 mil em cosméticos.

— Aqui a vida é mais tranquila, mesmo ganhando pouco a gente consegue se manter. A prefeitura custeia a escolinha para a minha filha. No Haiti, não há trabalho, não há nada. Minha mãe não arruma mais trabalho e meus filhos estão passando fome. Tenho a sorte do pessoal do CAM estar fazendo o que pode para me ajudar — diz Monette.

Em Caxias do Sul, a imigrante deu à luz Monalisa Esperance, a caçula, com quem vive hoje. O pai da menina mudou-se para o México. Serena no colo da mãe e bem alimentada, tanto pelo leite materno quanto pelas refeições que recebe na creche do bairro, Monalisa pode crescer com a expectativa de um futuro que ó mesmo que Monette sonha oferecer aos outros filhos. Separados há mais de três anos, o contato com as crianças é apenas pela internet, quando possível.

— Estou com muita saudade deles. A gente conversa pelo WhatsApp e a menina (Betchnaille) pergunta quando que eu vou buscá-la, que não aguenta mais ficar longe. Quando eles ficam sem créditos no celular, como estão agora, a gente fica mais de uma semana sem se falar.



Para ajudar

Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/os-filhos-de-esperance

Facebook: https://www.facebook.com/osfilhosdeesperance

Email: osfilhosdeesperance@gmail.com