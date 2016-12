Rota do Sol tem rachaduras e poucos buracos

Caminho ao litoral 23/12/2016 | 08h32 Atualizada em

Embora não esteja em perfeitas condições, a Rota do Sol (RSC-453) está bem diferente da situação de veraneios anteriores: praticamente não são encontrados buracos, mas há dezenas de pontos com remendos e rachaduras, o que exige atenção do motorista.



Com a chegada do verão a fiscalização é reforçada, com foco principalmente em excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos. Foram montados três pontos de apoio, nas regiões de Apanhador, de Tainhas e em Terra de Areia.



Para o comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º CRBM), major Rovani da Costa Silveira, o motorista deve se programar para sair de casa sabendo que provavelmente encontrará bastante movimento e que pode haver lentidão. Ele acredita que o fluxo aumente a partir do final da tarde desta sexta-feira.



— Em se tratando de Serra, com aclives e declives, é preciso ter a maior preocupação possível na condução. Por ser véspera de Natal, a tendência é de ter famílias inteiras nos veículos, então é preciso redobrar a atenção para chegar ao litoral e voltar para casa em segurança — recomenda.