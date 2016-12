Rota do Sol deve ter mais fluxo de veículos estrangeiros neste verão 

Estradas 22/12/2016 | 11h21 Atualizada em

A Rota do Sol deve ter um fluxo maior de veículos estrangeiros, principalmente argentinos, neste verão. A expectativa é do comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º CRBM), major Rovani da Costa Silveira. As informações são da Gaúcha Serra.



O motivo é a instalação de placas, por parte do DNIT, na região de Vacaria, orientando motoristas a acessar a Rota do Sol via Bom Jesus. Dessa forma, a tendência é que os motoristas sigam a recomendação. Por causa disso, e pelo fato de as festas caírem no fim de semana, o Comando Rodoviário não tem estimativa de fluxo na rodovia.



Ainda assim, a fiscalização será reforçada com foco em ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. São três pontos de apoio: nas regiões do Apanhador, de Tainhas e em Terra de Areia. A partir do final da tarde de amanhã o trânsito deve se intensificar devido aos motoristas que vão viajar no Natal.



Situação semelhante deve ocorrer no fim de semana de ano-novo e nos demais fins de semana do veraneio, considerados períodos críticos durante o veraneio. Para quem vai ficar na Serra, o fluxo maior deve se concentrar na Região das Hortênsias. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que os motoristas se programem para possíveis congestionamentos no trecho de meia pista, no km 178, em Nova Petrópolis.



Segundo o comandante da 5ª Delegacia da PRF, Alfonso Willembring, os semáforos no ponto funcionam com uma dinâmica diferente de trechos urbanos. Dessa forma, não há muitas medidas capazes de reduzir os transtornos de forma considerável. Pelo menos até o fim do Natal Luz, o fluxo deve se concentrar às sextas e sábados à tarde e nas noites de domingo.