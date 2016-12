Reciclagem é destruída pelo fogo no bairro Reolon, em Caxias

Incêndio 28/12/2016 | 10h21 Atualizada em

Uma reciclagem no bairro Reolon, em Caxias do Sul, foi destruída pelo fogo na madrugada desta quarta-feira. Há pouco mais de uma semana, outra reciclagem no mesmo bairro também pegou fogo.



No caso mais recente, na União dos Recicladores, as chamas iniciaram por volta de 3h, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado. Eles precisaram utilizar três caminhões e ainda solicitou um veículo do Samae para conter o fogo e evitar que se alastrasse para as moradias que ficam nas proximidades. O combate às chamas se estendeu até por volta de 6h.



O galpão de madeira onde era feita a separação do material foi completamente destruído. Papéis, plástico, papelão e outras matérias-primas foram queimadas. A perda é estimada em cerca de 30 toneladas.



— Agora temos que reerguer para continuar a vida — resigna-se um dos recicladores, Edson Venceslosk, 36 anos.



Cerca de 30 famílias tiram o sustento da reciclagem. A suspeita é de que a causa do incêndio tenha sido um curto-circuito, já que um fio elétrico começou a apresentar problemas depois da breve chuva de terça-feira.



Na manhã desta quarta-feira ainda havia muita fumaça e os trabalhadores tentavam limpar o local para recomeçar.