Radioterapia do HG de Caxias é habilitada pelo Ministério da Saúde 

Dois anos e quatro meses depois de entrar em operação, a radioterapia na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital Geral de Caxias do Sul passará a contar com verba federal. O serviço começou a funcionar em agosto de 2014 com financiamento da prefeitura de Caxias. Neste ano, por causa da crise que afeta os municípios, houve atraso nos repasses e a necessidade de buscar recursos junto ao governo do Estado. Os R$ 250 mil por mês começaram a ser pagos em agosto. As informações são da Gaúcha Serra.



Agora, o Ministério da Saúde destinará cerca de R$ 1,8 milhão por ano, o que representa cerca de R$ 150 mil por mês. Conforme o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, o teto total para a radioterapia, com a realocação de recursos, será de aproximadamente R$ 230 mil. De acordo com ele, o recurso do Estado não será mais necessário.

— Com a habilitação, o serviço fica devidamente reconhecido, o que garante a continuidade por tempo indeterminado — afirma Junqueira.

Por mês, são atendidos cerca de 70 pacientes na radioterapia. A Unacon é referência para 38 municípios integrantes da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.