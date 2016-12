Prefeitura de Caxias já arrecadou quase R$ 12 milhões de IPTU

Economia 26/12/2016 | 13h32 Atualizada em

O município de Caxias do Sul recolheu R$ 11,8 milhões do pagamento do IPTU 2017

O município de Caxias do Sul recolheu R$ 11,8 milhões do pagamento do IPTU 2017 em cota única. O levantamento da arrecadação engloba o período de 15 de dezembro, quando foram distribuídos os primeiros carnês, até a última sexta-feira. O percentual pago até agora representa quase 10% dos R$ 120 milhões de tributos correspondentes ao total de imóveis cadastrados na prefeitura. No ano passado, o vencimento era em março e o município não havia nem entregue os boletos neste período do ano. A previsão, segundo a secretária da Receita de Caxias Maria Beatriz Monteiro, é de que até o fim do mês o percentual recolhido chegue a 15%.

— Em função da antecipação para 10 janeiro, muitas pessoas no atendimento relataram que estão adiantando o pagamento antes de sair de férias. Muitas costumam pagar as contas também aproveitando o décimo terceiro, pago na semana passada — conta Maria Beatriz.

Quem pagar o IPTU até 10 de janeiro e não tiver dívidas com o município pode obter 15% de desconto. Para quem tem dívidas, o desconto é de 10%. Quem optar pelo parcelamento, que pode ser feito em seis vezes, o primeiro vencimento é em 10 de fevereiro e o último em 10 de julho. Em 2016, a inadimplência chegou a 15%. É uma quebra maior na arrecadação que a média de 10% de anos anteriores. Ao todo, são 220 mil donos de imóveis que têm de pagar o IPTU e taxa de lixo de 2017.

Somadas as duas tarifas, se todos os contribuintes pagassem em cota única, a arrecadação de Caxias seria de R$ 144 milhões. Já o valor lançado se todos optassem pelo parcelamento, seria de R$ 168 milhões.