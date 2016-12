Piora o quadro de saúde do Padre Roque Grazziotin, internado em Caxias do Sul

Após AVC 29/12/2016 | 21h03 Atualizada em

Internado desde o último domingo na UTI do Hospital Pompéia por conta de um AVC, o padre e ex-deputado estadual Roque Grazziotin, 70 anos, apresentou uma piora no quadro de saúde nesta quinta-feira, de acordo com informações divulgadas pela Diocese de Caxias do Sul no Facebook. O surgimento de uma pneumonia complicou a situação de Grazziotin, que, de acordo com a nota, está respirando com a ajuda de aparelhos aparelhos.

Padre Roque começou a vida religiosa aos 11 anos, ao ingressar no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, com o desejo de tornar-se padre. Ele concorreu a prefeito em Caxias em 1988, mas não se elegeu. Foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1998. Atualmente, exerce funções também no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). É coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxilia na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima.