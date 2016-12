Padre Roque Grazziotin se recupera na UTI após cirurgia em Caxias

Recuperação 27/12/2016 | 08h31 Atualizada em

Ele exerce funções no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) e auxilia em paróquia do Fátima Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

O padre Roque Grazziotin, 70 anos, passou por uma cirurgia no final da tarde de segunda-feira no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, para onde foi levado após ser encontrado desacordado próximo ao meio-dia do dia de domingo, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, onde trabalha. O religioso sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, diferentemente do que havia sido divulgado anteriormente. Ele sofreu lesões na parte esquerda, o que pode ocasionar sequelas no lado direito do corpo, como alterações na fala, por exemplo. Padre Roque responde aos estímulos, inclusive abrindo os olhos, mas não fala.



— Estamos acompanhando a evolução dele — resumiu o bispo dom Alessandro Ruffinoni.



Segundo o bispo, colegas de Grazziotin no Centro Diocesano perceberam a ausência dele durante a manhã de Natal. Ao ser encontrado desacordado,foi encaminhado pelo Samu ao Pompéia. Amigos e familiares do padre estão em corrente de orações, conforme conta a amiga e ex-deputada estadual pelo PT Marisa Formolo.



— Além das preces, confiamos na medicina para que ele possa dar a volta — afirma Marisa.



Ela conta que o trabalho do padre no Centro Pastoral, desenvolvido há cerca de um ano, estava o deixando muito contente. Além disso, padre Roque deseja usar o poder dos centros e das pastorais para transformar a igreja em Caxias, como conta a ex-deputada:

— Ele lutou a vida inteira para ajudar o próximo, e esperamos que agora ele possa se dedicar a ele mesmo e fique bem logo.



Além da vida religiosa, iniciada aos 11 anos, o religioso concorreu a prefeito de Caxias, em 1988, e foi deputado estadual pelo PT em 1998.



Atualmente, exerce funções também no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) e auxilia na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima.