Movimento na rodoviária de Caxias deve diminuir 10% neste Natal 

22/12/2016

O movimento na rodoviária de Caxias do Sul deve diminuir 10% neste ano em comparação ao mês de dezembro de 2015. Segundo a gerente da rodoviária Francieli Lima, o motivo da queda se deve pelo fato de que neste ano o Natal vai ser comemorado no domingo, ao contrário do ano passado quando o dia 25 de dezembro foi celebrado na sexta-feira. As informações são da Gaúcha Serra.

Apesar disso, as empresas que fazem as linhas de Caxias para Porto Alegre, Litoral Norte do Estado, Região da Campanha e Região Noroeste, destinos mais procurados pelos caxienses, devem disponibilizar mais de 10 ônibus extras nesse final de semana para cada linha.



A partir da tarde desta quinta-feira, as empresas Unesul e Planalto já disponibilizam cinco veículos a mais para Porto Alegre. A partir de sexta-feira, 10 ônibus extras estarão circulando. Para a Região da Campanha, que passa por Santana do Livramento, Rosário e São Gabriel, a empresa São João vai oferecer, a partir de sexta-feira, cinco ônibus a mais. Para o Litoral Norte, que passa por Corumim e segue até a praia de Torres, 11 veículos extras também já estarão disponíveis a partir desta quinta-feira.



Para a praia de Curumim a passagem na sexta-feira tem o valor de R$ 47. Para Capão da Canoa, no mesmo dia, às 19h, o valor é de R$ 53. Para Arroio do Sol, uma das praias mais visitadas pelos caxienses, a passagem custa R$ 48. E para Torres, que é o destino final da linha que faz o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a passagem tem o valor de R$ 59. Porto Alegre também é um dos destinos mais comuns no Natal, o valor da passagem é de R$ 34,90. Na Região Noroeste do Estado a cidade mais procurada é Santa Rosa, que tem como preço da passagem R$ 140. O valor da passagem para Santana do Livramento, cidade da campanha, o valor é de R$ 164.