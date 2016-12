Morre em Caxias do Sul vítima de acidente que deixou outras sete pessoas feridas

Vale dos Sinos 28/12/2016 | 14h38 Atualizada em

O caxiense João Osvaldo Jacobi de Souza, 32 anos, ferido em um acidente na madrugada do dia 8 de dezembro, na ERS-240, em Portão, teve morte cerebral na tarde de terça-feira. Porém, somente no começo da tarde desta quarta-feira o Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, confirmou o óbito. Souza ficou ferido após o veículo em que estava, um Focus, ser atingido frontalmente por uma Parati, que possivelmente fez uma ultrapassagem irregular. No acidente, outras sete pessoas também ficaram feridas, dessas três também eram de Caxias do Sul e foram liberadas.

Souza e amigos voltavam para Caxias depois de acompanharem o jogo do Grêmio, na Arena. Após ser retirado das ferragens, ele ficou alguns dias internado num hospital do Vale dos Sinos. Posteriormente, no dia 13 de dezembro, a família conseguiu transferência para Caxias. Sedado e entubado, Souza não resistiu aos ferimentos.

O velório será no Memorial São José, em Caxias, com início entre 18h e 20h desta terça-feira. O sepultamento está marcado para as 11h desta quinta-feira, no Cemitério Parque.