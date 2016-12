Médicos terceirizados de Bento Gonçalves estão em greve 

Caos na saúde 21/12/2016 | 13h58 Atualizada em

Depois da greve realizada por cerca de 150 profissionais terceirizados que atendem na UPA e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Bento Gonçalves, outro grupo está paralisado: os dos médicos terceirizados. São 133 médicos contratados pela Fundação Araucária, contratada pelo município, que não receberam o salário referente ao mês de novembro. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da região, a greve iniciou ainda na terça-feira e se estenderá até esta quinta-feira. Após os três dias, o atendimento será retomado. Se os salários não forem quitados completamente até o dia 27, haverá nova paralisação.



No dia 16, técnicos em enfermagem, motoristas, higienizadores e recepcionistas terceirizados da saúde encerraram uma greve que durou quase uma semana por não receberem o salário de novembro. Naquele dia, a prefeitura fez um depósito de R$ 577 mil para quitar os débitos com essa categoria. Para esta quinta-feira, está previsto o depósito de mais R$ 770 mil para pagar outros terceirizados, inclusive médicos. E no dia 29, está previsto o depósito de mais R$ 880 mil para quitar a folha de novembro.

Na manhã desta quarta-feira, apenas urgências e emergências eram atendidas na UPA, localizada no bairro Botafogo. Atendimentos nas UBSs, que são com hora marcada, não estão sendo realizados pelos terceirizados.

Os médicos que são servidores do município, um total de 29, não estão em greve.