Juventude confirma ida de Vacaria para o Fortaleza, por empréstimo

31/12/2016

Em seu site oficial, o Juventude confirmou na tarde deste sábado a ida do volante Vacaria para o Fortaleza, por empréstimo. Em contrapartida, o jogador de 22 anos ampliou o seu vínculo como clube caxiense até o final de 2018. De acordo com a nota, a proposta do clube cearense chegou no início da semana e agradou a todas as partes envolvidas.

Formado nas categorias de base do Ju, Vacaria disputou mais de 70 jogos pela equipe profissional, marcando cinco gols e participando de dois acessos, em 2013 e na atual temporada, sendo que o último jogo foi contra o próprio Fortaleza.



Com a saída de Vacaria, já são quatro titulares da equipe que conquistou o acesso à Série B a deixarem o Ju. Além do volante, saíram, Elias (Chapecoense), Roberson (Inter) e Hugo Almeida (América-MG). O técnico Antônio Carlos Zago também saiu, rumo ao Inter.