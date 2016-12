Ingressos para o Natal Luz neste final de semana estão quase esgotados em Gramado

Turismo 23/12/2016 | 13h18 Atualizada em

Os ingressos para assistir aos espetáculos do Natal Luz de Gramado neste final de semana estão praticamente esgotados. A compra pela internet já está encerrada. A Gramadotur, autarquia responsável pela programação, trabalha com uma reserva de 10% do total de lugares disponíveis para venda na bilheteria que funciona a partir das 10h. As informações são da Gaúcha Serra.



Isso representa 150 lugares para o Natal Pelo Mundo, com apresentação nesta sexta, outros 300 para o Eu Sou Maria, exibido no sábado, e 250 para o Grande Desfile de Natal, destaque do domingo. Os ingressos para arquibancada custam entre R$ 140 e R$ 150. Conforme o diretor de eventos da Gramadotur, Enzo Arns, a ocupação dos espetáculos em novembro foi 10% acima do mesmo mês do ano passado e a expectativa é fechar dezembro pelo menos repetindo o público de 2015.

Quem quer visitar Gramado e não gastar para assistir aos espetáculos, pode aproveitar a programação gratuita, que inclui o show acedimento de luzes, a parada de Natal, o show da árvore cantante e apresentações nas ruas cobertas.

