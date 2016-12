Incêndio destrói lanchonete no centro de Flores da Cunha

Região 22/12/2016 | 09h24 Atualizada em

Um incêndio de causas ainda desconhecidas provocou perda total na lanchonete Kaquitu's Jack, no centro de Flores da Cunha, na madrugada desta quinta-feira. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência por volta de 3h30min, e só conseguiram controlar o fogo às 5h30min. A destruição da lanchonete, que fina na Rua Júlio de Castilhos, foi total. Não havia ninguém no estabelecimento no momento da ocorrência.

De acordo com o soldado Dutra, do Corpo de Bombeiros, apenas a investigação da companhia de seguros que atende o local poderá revelar o que provocou o incêndio, já que a destruição completa não deixou qualquer vestígio. Ainda segundo o soldado, o estabelecimento estaria com o Programa de Proteção Contra Incêndios (PPCI) em dia.