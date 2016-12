Hospital de Farroupilha não tem atendimento pediátrico nesta sexta-feira 

Saúde 23/12/2016 | 13h36 Atualizada em

O Hospital São Carlos, de Farroupilha, está sem plantão pediátrico nesta sexta-feira. O grupo de sete médicos responsáveis pela área infantil no pronto-atendimento alega atraso no pagamento dos salários. Os pediatras entram em greve oficialmente a partir do sábado, quando passarão a atender apenas a casos de urgência e emergência. Ao consultar a recepção, a reportagem, que não se identificou, foi informada que não havia previsão de atendimento desses especialistas nesta sexta-feira. As informações são da Gaúcha Serra.



Segundo a pediatra Angela Rech, os profissionais deveriam receber em dezembro o valor referente aos plantões de outubro, o que ainda não ocorreu. Ela explica que, como havia falta de profissionais para fechar toda a escala, os médicos contratados faziam a cobertura dos horários para garantir o atendimento. Os pediatras deixaram de fazer esse remanejo na terça-feira.



A situação preocupa já que o São Carlos é a única referência para atendimento pediátrico 24 horas por dia. No final de semana, por exemplo, todos os postos de saúde estarão fechados. A alternativa para os pacientes será se deslocar para cidades próximas, a menos que o hospital negocie contratação de outros médicos. É disso que depende também o atendimento no sábado das 8h às 20h. A partir da noite, um pediatra assume o plantão, mas apenas para casos de urgência e emergência.

A reportagem tentou contato com o diretor do Hospital, Francisco Isaias, que estava em reunião e não atendeu até às 11h.