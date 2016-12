Homem morre em acidente na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Trânsito 31/12/2016 | 20h31 Atualizada em

Condutor do troller faleceu no local do acidente. Identidade ainda não foi confirmada

Condutor do troller faleceu no local do acidente. Identidade ainda não foi confirmada Foto: PRF / Divulgação

Um acidente ocorrido na RSC-453 (Rota do Sol), às 19h deste sábado, vitimou uma pessoa e deixou pelo menos mais uma ferida em São Francisco de Paula. A colisão frontal entre um ônibus da empresa caxiense e um troller com placas de Flores da Cunha provocou a morte do condutor do troller, cuja identidade ainda não foi confirmada.

O motorista do ônibus também se feriu e foi encaminhado ao Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. O veículo transportava seis passageiros, que não se feriram. Ainda não há informação se o troller transportava passageiros ou se trafegava apenas com o motorista.

O acidente ocorreu no km 230, na localidade de Várzea do Cedro. O trânsito está em meia pista e deve permanecer assim ao longo da noite, enquanto é aguardada a chegada da perícia e da polícia civil. As informações são da Comunicação Social do Comando Rodoviário da Brigada Militar.