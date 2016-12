Homem morre em acidente com trator no interior de Caxias do Sul

Fatalidade 28/12/2016 | 08h29

Um homem de 51 anos morreu após o trator em que ele estava virar e cair em cima dele. O caso foi registrado no final da tarde desta terça-feira no interior do distrito de Fazenda Souza, em Caxias do Sul. As informações são da Rádio Gaúcha.

Cersi Rodrigues de Mattos, 51 anos, estava acompanhado da filha, de 17 anos. Ela também ficou ferida, mas sem gravidade. A suspeita é de que o trator tenha ficado sem freio.