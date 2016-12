Homem morre atropelado por caminhão na ERS-122, em Flores da Cunha

Trânsito 22/12/2016 | 09h11 Atualizada em

Um homem cuja identidade ainda não foi confirmada faleceu após ser atropelado por um caminhão no km 91 da ERS-122, em São Gotardo, Flores da Cunha, na madrugada desta quinta-feira. É provável que se trate de um andarilho, o que dificulta a identificação.

De acordo com relato do motorista do caminhão, com placas de Santa Maria, ele trafegava no sentido Flores da Cunha/Caxias do Sul quando o homem adentrou a pista saindo do meio de um matagal. Não deu tempo de frear para evitar o choque.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Caxias do Sul. Foi realizado teste de bafômetro no condutor do caminhão, e o resultado foi negativo para ingestão de bebidas alcoólicas.