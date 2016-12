Funcionários do Hospital São Carlos, de Farroupilha, anunciam greve por tempo indeterminado

Crise 30/12/2016 | 13h50 Atualizada em

Devido ao não pagamento da segunda parcela do 13º salário, funcionários do Hospital São Carlos, de Farroupilha, anunciaram greve por tempo indeterminado na manhã desta sexta-feira. Enquanto a paralisação persistir, o hospital irá cumprir apenas atendimentos de urgência e emergência, com 30% do quadro de trabalhadores atuando, conforme previsto em lei. Cerca de 30 funcionários estão reunidos na frente do hospital na tarde desta sexta-feira.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

A possibilidade de greve já vinha sendo anunciada nos últimos dias, conforme as negociações com a direção do hospital não avançavam.Diante da proposta de pagamento da segunda parcela do 13º até o dia 15 de janeiro, os trabalhadores, que são representados pelo SindiSaúde, rejeitaram.

Enquanto a direção do São Carlos tenta contornar a crise e encontrar alternativas para resolver o impasse, a sugestão é que os moradores de Farroupilha procurem as UBSs da cidade, só recorrendo ao hospital em casos mais graves.