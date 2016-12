Farroupilha projeta arrecadar 34% a mais com IPTU em 2017

Pagamento 26/12/2016 | 15h37

A prefeitura de Farroupilha projeta arrecadar cerca de R$ 11 milhões com o IPTU e taxa de lixo em 2017. É 34% a mais que em 2016, quando R$ 8 milhões entraram nos cofres municipais. Além da reposição da inflação, o município fez readequação nas zonas fiscais que passaram a ser oito - antes, eram três. A medida impactou no valor venal, que é a estimativa de preço do imóvel feita pelo poder público.

Na readequação, foi considerado o valor pago pelo ITBI, que é o imposto sobre a compra e venda de imóveis. Além disso, usaram o CUB, que é uma medida utilizada pelo setor de construção civil para avaliar o custo de um imóvel, e o tempo da edificação - os que tiverem mais tempo, sofrem depreciação na estimativa de valor.Conforme o secretário de Finanças de Farroupilha, Benami Spilki, não haverá aumento significativo no IPTU para 80% dos contribuintes.

Por outro lado, moradores de bairros próximos da área central devem sentir mais o impacto. O secretário exemplifica que um terreno no bairro São Luiz, área nobre da cidade, tinha como valor venal R$ 11 mil e pagava R$ 50 de IPTU. Agora, está estimado em R$ 250 mil e pagará R$ 400. No projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores, o Executivo justificou que o IPTU cobrado em Farroupilha está entre os menores valores praticados na região e apontou que existe uma defasagem histórica.O calendário de pagamento do ITPU ainda não está definido.