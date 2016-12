Confira preços médios de produtos vendidos na beira da praia em Arroio do Sal

Verão 23/12/2016 | 08h54 Atualizada em

O veranista deve preparar o bolso ou pesquisar se quiser economizar à beira-mar. Na última quarta-feira, a reportagem percorreu a orla de Arroio do Sal, uma das praias mais procuradas pelos moradores da Serra, para conferir como estão os preços nos quiosques instalados na areia. Se alguns itens têm valor igual, outros chegam a apresentar diferença de até 70%. Enquanto água, cerveja e refrigerante têm o mesmo preço na maior parte das bancas, outros itens, como caipira, variam bastante: a poucos metros de distância, a reportagem encontrou o drinque vendido a R$ 8 ou R$ 15, de acordo com o tipo de bebida alcoólica escolhida. Para economizar vale a pena passar no mercado antes de ir à praia: uma garrafa de água, vendida a R$ 3 ou R$ 4 na areia, pode ser encontrada por menos da metade do preço.



Leia mais:

Movimento na rodoviária de Caxias deve diminuir 10% neste Natal

Rota do Sol deve ter mais fluxo de veículos estrangeiros neste verão



A preocupação dos vendedores é tentar manter os mesmos preços do ano passado. Uma das dificuldades é em relação ao milho cozido: a expectativa é de que os fornecedores entreguem o produto mais caro do que em 2015.



— Estamos mantendo tudo com o mesmo preço, o problema que o pessoal está tendo é com o milho mesmo — conta Edoir Dicksen, 63 anos, proprietário de uma banca e que atende ao lado do funcionário Daniel Melo da Rosa, 40.



No quiosque do Jacaré, Wilson de Souza, o Jacaré, 62, e Vera Lucia Becker Pereira, 58, contam que também têm tentado manter a tabela de preços. Além do milho, eles contam que não conseguiram refrigerante pelo mesmo preço do ano passado, mas optaram por não repassar ao cliente.



— Se for muito caro, a gente nem vende — constata Jacaré.



A temporada começou com improviso: alguns quiosques abriram no sábado passado, mesmo sem luz. A energia começaria a ser instalada apenas na quinta-feira e a expectativa é de que entre quinta-feira e esta sexta-feira todos estejam funcionando completamente. Enquanto isso vale a criatividade: para não deixar os veranistas sem a bebida gelada, os vendedores saem de casa com pacotes de gelo para garantir a temperatura ideal. Na banca de Valdecir Bueno, 41, e Patricia Antunes, 31, um carrinho de sorvete serviu de freezer na quarta-feira. Por enquanto, coco, caipira, água e milho estão entre os itens mais pedidos.A expectativa é de que o movimento — e as vendas — aumentem a partir desta sexta-feira, quando muitos veranistas devem pegar a estrada em direção ao litoral.



Preços médios à beira-mar

Água com ou sem gás: R$ 3 a R$ 4

Caipira de vodka: de R$ 8 a R$ 15

Caipira de cachaça: R$ 8

Refrigerante lata: R$ 4

Cerveja latão: R$ 6

Suco natural: R$ 5

Pastel: R$ 3 a R$ 4

Pamonha: R$ 5

Pacote de salgadinho: R$ 4 a R$ 5

Porção de violinha: R$ 30

Porção de batata-frita: R$ 15

Porção de bolinho de peixe: R$ 30

Coco: R$ 8 a R$ 9

Milho: R$ 3 a R$ 4



Refeições feitas em casa



Moradora de Antônio Prado, Gisele Salvador Carissimi, 24 anos, conta que não se surpreendeu com os preços no supermercado. Ela e amigos estiveram na praia em novembro e, de lá para cá, encontraram praticamente os mesmos valores.



— E não está mais caro do que em Antônio Prado. Está praticamente a mesma coisa — conta ela.



Na quarta-feira, Gisele aproveitava a praia ao lado do namorado, Marcos Luiz Zambiasi, 31, e dos amigos Fábio Carissimi, 34, Gabriela Lovison, 28, e Ivanete Rissardi Lovison, 55. Eles contam que têm procurado realizar as refeições em casa — a exceção fica a pequenos lanches comprados na beira da praia, como os espetinhos de queijo na brasa vendidos a R$ 5 por Adilson dos Santos Silva, 27, natural de Sergipe.



— O pessoal está gostando, até que estou vendendo bem — comemora Silva.



A reportagem também pesquisou os preços de alguns produtos em mercados de Arroio do Sal. Confira abaixo:



Espumante: R$ 5,49 a R$ 88,79

Refrigerante lata: R$ 1,89 a R$ 2,83

Água sem gás 500ml: R$ 1,15 a R$ 1,69

Água com gás 500 ml: R$ 1,32 a R$ 1,78

Cerveja latão: R$ 2,59 a R$ 4,79

Carvão de 5 quilos: R$ 14,59 a R$ 14,85

Chester (kg): R$ 18,59 a R$ 18,75

Peru (kg): R$ 19,98 a R$ 20,59

Lombinho de porco (kg): R$ 16,59 a R$ 16,99

Costela (kg): R$ 16,99 a R$ 19,59