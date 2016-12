Confira os melhores horários para pegar a estrada entre a Serra e o litoral

Feriadão 30/12/2016 | 10h16 Atualizada em

Cientes do grande movimento em direção ao Litoral nessa época, muitos motoristas buscaram horários alternativos, ainda durante a semana, para enfrentar as rodovias em direção às praias. Mas alguns, em função do trabalho, devem pegar a estrada entre esta sexta-feira e sábado. A expectativa é de que cerca de 115 mil veículos devem usar a freeway nesses próximos dias; na Rota do Sol, principal ligação da Serra com o Litoral, 20 mil são esperados.



A Triunfo Concepa, concessionária que administra a freeway, e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, responsável pela Rota, indicam que os melhores horários para utilizar as rodovia é nesta sexta-feira até o meio-dia e no sábado após as 18h. Para o retorno do Ano-Novo, o fluxo deve ser mais intenso devido aos motoristas que permaneceram no litoral após o Natal e que devem retornar junto com o fluxo que foi para o Réveillon. Os melhores horários para a volta são domingo até as 10h e segunda-feira a partir das 14h.



E a Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguirá fiscalizando atentamente as rodovias, assim como fez durante o feriado de Natal. No último final de semana, a PRF aplicou 4,5 mil multas nas rodovias do Rio Grande do Sul entre a 0h de sexta-feira e a meia-noite de domingo. Isso significa o flagrante de 125 infrações por hora — ou de duas por minuto, em média. Mais de 3 mil casos foram por excesso de velocidade.



A Rota do Sol é fiscalizada por três pardais com velocidade máxima de 80 km/h. Eles ficam em Vila Seca, Lajeado Grande e Tainhas. Durante o período de veraneio, a rodovia tem reforço no policiamento com a Operação Rota do Sol, que seguirá até 6 de março de 2017.