Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Enio de Souza, 60. Sepultado na quarta-feira no Cemitério da Comunidade de Faria Lemos.

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Maria de Lourdes de Souza, 91. Sepultada na quarta-feira no Cemitério Público.

- Olga Spinelli dos Santos, 88. Sepultamento nesta quinta-feira, às 9h, no Cemitério Santos Anjos.

- Santinho Etelvino Pianoski, 52. Sepultamento nesta quinta-feira, às 9h, no Cemitério do Rosário.

Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Erna Maria Moschen Comerlato, 90. Sepultada na quarta-feira no Cemitério da Sociedade de Galópolis.

- Irondina de Almeida Vieira, 70. Sepultada na quarta-feira no Cemitério Público.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Ida Cassânego Chinali, 95. Sepultada na quarta-feira no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí.

- Inês Gomes, 68. Sepultada na quarta-feira no Cemitério de Arco Verde, em Carlos Barbosa.

- Itacir Perotti, 80. Sepultado na quarta-feira no Cemitério São Roque Paróquia de Forqueta.

- Gilberto Orlando Veronese, 75. Cremação nesta quinta-feira, às 11h, no Crematório e Cemitério Parque Saint Hilaire, em Viamão.

- Terezinha Adiles Risson Ranna, 76. Sepultada na quarta-feira no Cemitério da Sociedade do Bairro Cruzeiro.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Nayr Varella Antoniutti, 82. Cremada na quarta-feira.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Leonardo Rasera, 54. Sepultado na quarta-feira no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

- Renato Marckmann, 62. Sepultado na quarta-feira no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949

- Angela Fraporti Nicolodi, 93. Sepultamento nesta quinta-feira, às 10h, no Cemitério Público.