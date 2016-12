Confira a lista de falecimentos desta quarta-feira

Obituário 21/12/2016 | 10h37 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Enio de Souza, 60. Sepultamento hoje, às 14h, no Cemitério da comunidade de Faria Lemos.

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Olina Dutra dos Santos, 93. Sepultada ontem no Cemitério dos Santos Anjos.

- Terezinha Ilza Spigolon Gobetti, 65. Sepultada ontem no Cemitério São Valentim, em Ana Rech.

Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Raymundo Tyburski, 58. Sepultado ontem no cemitério de Vila Oliva.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Carmen Simioni dos Santos, 60. Sepultado ontem no cemitério de Linha 30, em Antnio Prado.

- Julieta Rech Rigotto, 89. Sepultada ontem no cemitério do bairro São Caetano.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Olga da Silva Limberger, 80. Cremada ontem.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Maria Helena Kolinski Boeira, 70. Sepultada ontem no Cemitério Público.



VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Francisco Arildo Silveira Hoffmann, 78. Sepultado ontem no Cemitério Municipal de Bom Jesus.