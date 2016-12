Compra de equipamentos da UPA Zona Norte de Caxias será concluída em janeiro 

Saúde pública 29/12/2016 | 14h42 Atualizada em

Às vésperas de entregar o cargo de prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho apresentou nesta quinta-feira a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Zona Norte e informou que as últimas aquisições de equipamentos serão finalizadas no início de 2017. A abertura de envelopes para compra do raio X digital, o aparelho mais caro da unidade com orçamento de R$ 594 mil, do videomonitoramento e do que falta para concluir o mobiliário está prevista para o dia 3 de janeiro. As informações são da Gaúcha Serra.

Depois de pronta, o custeio mensal da unidade está estimado em R$ 1,6 milhão para atendimento 24 horas.



— Claro que não tínhamos dinheiro para sustentar a UPA, mas também não adiantava fazer loucuras para abrir se ainda faltava coisa — disse o prefeito, lembrando que o último recurso recebido pelo Governo do Estado para a compra dos materiais chegou em setembro do ano passado.

Ao apresentar o balanço do que foi investido na UPA, Alceu também informou que deixará o complexo com um saldo positivo de R$ 1,4 milhão. Ao todo, a construção do prédio no bairro Centenário II custou R$ 4,1 milhões, de recursos federais, e contrapartida de R$ 1,5 milhão da prefeitura. Os gastos com mobiliário foram de R$ 2,3 milhões e vieram do governo do Estado e da União.

A UPA do chamado porte 3 conta com estrutura para atender cerca de 350 pacientes por dia. São quatro leitos de urgência, quatro pediátricos e 16 de adulto. A prefeitura estima que cerca de 200 servidores terão de ser contratados para colocar o pronto-atendimento em funcionamento, incluindo médicos, enfermeiros, vigias e outros profissionais.

Alceu sugere que a melhor forma de administração da UPA seria com parcerias com organizações e instituições filantrópicas. Daniel Guerra, prefeito eleito de Caxias do Sul, prometeu durante a campanha que vai abrir a UPA da Zona Norte no primeiro ano de gestão.