Ciclista morre em acidente na ERS-122 em São Sebastião do Caí

Um ciclista morreu em um acidente de trânsito no início da manhã deste domingo na ERS-122, em São Sebastião do Caí. Segundo o Grupo Rodoviário de Bom Princípio, a vítima foi identificada como Joel Renato Coelho, 52 anos. O homem morreu no local.

O ciclista foi atingido por um Gol no sentido Bom Princípio Portão. Segundo o grupo rodoviário, ele estaria tentando atravessar a rodovia. Nenhum dos ocupantes do carro ficou ferido. O motorista prestou socorro.



O acidente ocorreu no Km 12 da rodovia, às 8h45min deste domingo. Por volta de 10h, o trânsito era desviado pelo acostamento.