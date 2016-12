Ciclista levava bombons para a filha quando foi atropelado em São Sebastião do Caí

Trânsito 25/12/2016 | 16h39 Atualizada em

O ciclista Joel Renato Coelho, 52 anos, ia visitar a filha quando morreu atropelado na ERS-122, em São Sebastião do Caí. O acidente ocorreu às 8h45min deste domingo no Km 12 da rodovia. O motorista prestou socorro, mas Joel faleceu no local.



Segundo Denilson Bastos, 48, cunhado da vítima, Joel havia sofrido um acidente de trânsito há muitos anos e desde então precisava tomar diversos remédios. Ele tinha lapsos de memória e vivia com o cunhado e a irmã. Joel estava separado e era pai de uma única filha, Vitória, 15.



— Nós acreditamos que ele possa ter se atrapalhado na hora de atravessar, não ter olhado direito — diz o cunhado.



Joel foi colhido quando tentava cruzar a rodovia. Ele estava no sentido Bom Princípio - Portão.



O velório deve ocorrer na capela São Sebastião. O sepultamento ocorre às 10h de segunda-feira no cemitério municipal.