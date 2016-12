Caxienses falam sobre a expectativa na aposta da Mega-Sena da Virada, que irá pagar R$ 225 milhões

Sorte 28/12/2016 | 11h04 Atualizada em

A poucos dias do fim de 2016, cresce a expectativa para o sorteio da Mega-Sena da Virada. Este ano, o prêmio está acumulado em R$ 225 milhões até agora e pode aumentar até o sorteio, que ocorre no sábado, às 21h. As apostas para garantir uma vida milionária já fazem parte dos rituais de mudança de ano de muitos brasileiros. Na fila das lotéricas, apostadores de diferentes perfis preenchem as cartelas. Uns mais tímidos, outros mais confiantes, todos sonhando em virar o ano com a conta bancária recheada.



A agricultora Eliane Araújo, 23 anos, mora em um sítio em Monte Alegre dos Campos e na terça-feira estava hospedada na casa da mãe, em Caxias do Sul. Mesmo assim, não deixou de fazer uma "fezinha" na Mega, preenchendo três volantes.

— Eu jogo frequentemente, mas ainda não tive a sorte de ganhar. Quem sabe agora, né? — diz ela, que planeja ajudar a família e investir na compra de fazendas se for a grande sortuda de sábado.

A pensionista Estefania Mosfiaki Wiechorik, 73, natural de Frederico Westphalen e que mora em Caxias há cinco anos, também fez apostas.

— Eu aposto sempre que sobram uns troquinhos. Na Mega-Sena, na Quina, em qualquer um. Mas ainda não dei a sorte de ganhar nada — confessa.

Dona Estefânia está de olho na bolada para ajudar os filhos e viajar muito pelo mundo.

— Nem precisava ser tudo. Metade ou uma parte já me serviam — brinca ela.

A antecipação das apostas, no entanto, não é regra. De acordo com Jorge Camati, dono da Camati Loterias, a tendência é que os apostadores deixem para fazer os jogos no último dia.

— O movimento está um pouco menor do que no ano passado. Acho que tem a ver com a crise. Vontade de jogar o pessoal até tem, o que falta é dinheiro — analisa Camati, que também já garantiu suas apostas de olho nos R$ 225 milhões.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) de sábado em qualquer casa lotérica. Para quem joga seis números, o valor da aposta é de R$ 3,5. Já o Bolão Caixa, que é a aposta feita em grupo, tem o valor mínimo de R$ 10 nas casas lotéricas. A probabilidade de acerto para quem jogou seis dezenas é de uma em 50.063.860.

A premiação da Mega da Virada ocorre em três faixas: para apostadores de seis, cinco e quatro números. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio é rateado entre os que acertaram quatro números. Se persistir a ausência de vencedores, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega Sena da Virada, 28 brasileiros acertaram as seis dezenas. No primeiro ano, o prêmio de R$ 144,9 milhões foi dividido entre dois vencedores. O maior prêmio acumulado foi sorteado em 2014, quando quatro apostadores dividiram R$ 263, 2 milhões. O ano passado teve o maior número de vencedores na faixa principal: seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram o valor de RS 247 milhões. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.