Carga cai de caminhão e interrompe BR-116 em Caxias do Sul

Trânsito 22/12/2016 | 15h07 Atualizada em

A queda da carga de um caminhão no início da tarde desta quinta-feira bloqueou o trânsito na BR-116, em Caxias do Sul. O acidente aconteceu no acesso à Universidade de Caxias do Sul (UCS), no sentido Ana Rech-Centro. O trânsito foi totalmente liberado por volta das 16h.



Leia mais

'Não vejo a hora que acabe este ano', afirma empresária assaltada em Caxias

Motorista é flagrado trafegando a 145 km/h na Perimetral Norte de Caxias



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão carregado com peças para veículos seguia no sentido Ana Rech - Centro quando uma das cintas que segurava a carga cedeu. O material caiu sobre a pista. Foi necessário um guincho e uma empilhadeira para remover a carga do asfalto. O ponto fica em frente à Penitenciária Industrial de Caxias do Sul (Pics) e ao Hospital Geral (HG).