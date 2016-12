Calorão e chuva rápida dos últimos dias em Caxias se repetem na praia

Previsão do tempo 30/12/2016 | 09h54 Atualizada em

Se forem confirmadas as previsões de sol, temperatura e condições do mar, a temporada 2016/2017 tem boas chances de ser muito proveitosa para quem vai passar uns dias no Litoral do RS. O que tem se visto nos últimos dias em Caxias do Sul, calor escaldante em algumas horas e chuvas rápidas, deve se repetir no início do ano na praia. De acordo com a meteorologista Maria Clara Sassaki, da Somar Meteorologia, com o fenômeno La Niña (esfriamento das águas do Pacífico), as frentes frias ficam inibidas. Isso quer dizer que as chuvas ocorrem, mas não vão reduzir significativamente a temperatura.



No Litoral Norte, os praianos devem enfrentar chuva forte nesta sexta-feira e sábado, mas segundo Maria Clara, depois do aguaceiro virão dias mais secos. No final de semana, conforme a Somar, os termômetros podem superar os 30°C em Capão da Canoa e Tramandaí.



— Depois dessas chuvas, o tempo deverá ficar mais firme. A maior probabilidade é de que, como temos La Niña de intensidade fraca, o verão seja um pouco mais seco e quente — avisa a meteorologista.



O período mais seco no Litoral Norte, de acordo com Juliana Resende, também meteorologista da Somar, começa a partir da segunda quinzena de janeiro e segue até os primeiros dias de fevereiro. No início do ano, as chuvas serão mais intensas nas praias.



— Até a metade de janeiro, quem for para a praia terá que conviver mais com a chuva, mas ela não será constante, não vai durar o dia inteiro. O calor bem intenso não vai tirar as pessoas da orla — acredita Juliana.



A perspectiva também é favorável para as condições do mar. Com menos chuva, espera-se que as águas fiquem menos sujas e revoltas. Também espera-se mar um pouco mais quentes do que o normal.



— A tendência de mais calor e menos precipitações, aliada ao aquecimento que temos visto no Atlântico Sul, deve deixar o mar mais quente e limpo. Pode haver alterações, já que há outros fatores envolvidos, mas é uma tendência — sustenta o geógrafo e integrante do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (Ceco) da UFRGS, Nelson Gruber.

Na Serra, muito calor



Os meses de janeiro e fevereiro também serão bons — e proveitosos! — para quem ficar nas cidades da Serra. O calor dos últimos dias deve permanecer pelo menos até a primeira quinzena de janeiro em Caxias e região. A partir do dia 15, de acordo com a meteorologista Juliana Resende, as temperaturas caem um pouco.



— Mas não será nada atípico. O calor não será mais tão forte, mas os dias serão quentes. Os termômetros voltam a subir bastante em fevereiro novamente, mais para o final do mês — explica Juliana.