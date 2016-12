Boletim médico aponta melhora do padre Roque Grazziotin nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Religião 30/12/2016 | 20h48 Atualizada em

Após as notícias ruins de quinta-feira, nesta sexta-feira o boletim médico do padre Roque Grazziotin, internado desde o último domingo no Hospital Pompéia por conta de um AVC, foi mais animador. De acordo com informações da Diocese de Caxias do Sul, o religioso reagiu bem ao tratamento contra a pneumonia diagnosticada na quinta-feira, e já consegue respirar melhor.

Confira o que diz a nota publicada no Facebook:

Passadas as primeiras 24 horas, após o início do tratamento para a pneumonia, o padre Roque apresenta sinais de melhora. Os médicos retiraram parte da sedação e ele já consegue respirar melhor. A secreção e a febre estão diminuindo. Ele tem recebido alimentação pela sonda. Seu estado de saúde ainda inspira cuidados, porém, está apresentando sinais de recuperação.