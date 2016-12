Até janeiro, apenas três salva-vidas cobrem a beira-mar de Arroio do Sal

Verão seguro 22/12/2016 | 09h10 Atualizada em

Para quem deu início ao veraneio no litoral gaúcho antes do Natal, é bom redobrar as atenções na hora de entrar no mar. Isso porque, antes dos feriados de fim de ano, o número de salva-vidas nas praias estará reduzido. Na manhã de quinta-feira, a reportagem do Pioneiro circulou pela areia de Arroio do Sal e viu apenas três guaritas ocupadas. Um dos salva-vidas confirmou que eles estão em apenas três para cobrir toda a extensão da praia. Essa será a realidade enquanto um corpo de mais de 900 bombeiros não for deslocado para o litoral.



Leia mais

Guarita de salva-vidas é disputada à força em Arroio do Sal

Guarda Municipal e Samae iniciam Operação Verão Seguro, em Caxias

Concepa estima que 90 mil veículos passem pela freeway



— Pela nossa experiência, consideramos que o maior fluxo de veranistas se dá a partir do Natal, mas com mais força ainda depois do Ano-Novo. Por isso, por enquanto estamos mantendo os servidores em suas regiões, que já apresentam falta de efetivo. Na sexta-feira (amanhã) serão deslocados 420 militares para o trabalho de sava-vidas em praias e balneários. No dia 29 de dezembro, serão outros 520 — afirma o chefe do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, tenente-coronel Luís Marcelo Maya.



Além dos bombeiros, o trabalho de salva-vidas durante a Operação Golfinho é feito por civis contratados de forma temporária. Estes estão passando por período de treinamento desde novembro e serão contratados para iniciar o trabalho em janeiro. Segundo o comandante Maya, não há como ter uma previsão de quantos serão chamados, pois muitos acabam sendo reprovados nos testes.