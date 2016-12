Após o temporal, bombeiros e prefeitura de São Marcos avaliam o tamanho dos estragos 

Chuvarada 22/12/2016 | 14h13 Atualizada em

Após o temporal que provocou a cheia do rio e atingiu pelo menos 50 casas em São Marcos na noite de quarta-feira, a manhã seguinte foi de limpeza das ruas e avaliação dos estragos nas residências. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 15 casas que ficam abaixo do nível do rio, no Centro e no bairro Industrial, tiveram perdas quase totais de móveis e eletrodomésticos, devido à entrada da água. Uma escola particular, a Mutirão, teve a biblioteca atingida e perdeu grande parte do acervo de livros.



— Estamos fazendo o levantamento do que essas famílias precisam para reconstruir suas casas. Ainda não temos isso muito claro, mas desde já as pessoas que quiserem ajudar podem entrar em contato com os bombeiros ou conosco — afirma o coordenador da Defesa Civil de São Marcos, Nelson Nascimento.

Manhã seguinte ao temporal foi de limpeza nas casas Foto: Eder Zanella / Divulgação

Pelos bombeiros, foram feitos cinco atendimentos de pessoas ilhadas nas primeiras horas após a chuvarada. Um homem de 60 anos chamado Ari Soranzo, que se salvou ao ficar pendurado nas tesouras do telhado da garagem, a quatro metros do chão, foi resgatado e encaminhado ao Hospital São João Bosco após passar por massagem cardíaca. Ele segue internado na UTI, em estado estável.

Para oferecer ajuda às vítimas do temporal em São Marcos, o contato pode ser feito com a Defesa Civil pelo telefone (54) 3291.9958 ou com os bombeiros, pelo (54) 3291.1181.