Acidente grave deixa três feridos na ERS-122, em Farroupilha

Uma colisão frontal deixou pelo menos três homens feridos na tarde desta sexta-feira na ERS-122, em Farroupilha. O acidente envolveu um Astra e um Escort, no Km 54, próximo à comunidade de Nova Milano, por volta das 16h.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, havia dois homens no Escort e um no Astra. O estado mais grave era do condutor do Escort. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Eles foram encaminhados ao Hospital São Carlos.



Ainda não há confirmação de possíveis vítimas fatais.