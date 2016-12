Acidente com carro de Nova Petrópolis deixa quatro mortos no norte do Estado

Tragédia 27/12/2016 | 10h25 Atualizada em

Um acidente envolvendo um carro com placas de Nova Petrópolis deixou quatro pessoas mortas no início da manhã desta terça-feira em Santo Antônio do Planalto, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sarandi, as quatro vítimas fatais estavam em um Fiesta que se envolveu em colisão com um caminhão emplacado em Tio Hugo.



O acidente ocorreu por volta de 8h no Km 187 da BR-386. As vítimas morreram no local e até a metade da manhã desta terça ainda não haviam sido identificadas.

Parte da via foi interrompida para o trabalho da perícia.